Após o resultado da eleição presidencial no domingo (30), iniciou-se pelo país uma movimentação dos caminhoneiros. Vários pontos de retenção e interdição em rodovias estão sendo registrados. Na manhã desta terça-feira (01), há retenção no trevo de Barbacena, km 700, onde apenas os veículos pequenos e ônibus estão passando. Os veículos de carga que seguem sentido BH estão sendo retidos pelos manifestantes. Do outro lado da pista não há qualquer retenção.

BR 040 – Sentido Belo Horizonte – No km 670, em Carandaí a manifestação fechou toda a rodovia e não é possível o tráfego de veículos. Interdição total também em Congonhas, nos kms 627 e 637.

BR 040 – Sentido Rio de Janeiro – Na rodovia 040, atualizando informações entre Juiz de Fora e Rio de Janeiro, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o km 793, em Juiz de Fora está interditado nos dois sentidos, com congestionamentos pequenos no início da manhã.

O km 780 está liberado.

Em Petrópolis os veículos pequenos seguem em meia pista e o trânsito está lento. Já em Duque de Caxias a retenção parcial acontece no Km 112.

BR 265 – Em São João Del Rei, segundo a Polícia Militar Rodoviária há retenção dos veículos de carga. Com tráfego lento, os veículos de passeio estão sendo liberados.

DECISÃO JUDICIAL – Uma decisão judicial determina a desobstrução das rodovias e indica que a Polícia Rodoviária Federal deve atuar no sentido de garantir o tráfego livre de veículos.

