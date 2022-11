Internet - Reprodução

Um acidente ocorreu na BR-040, em Santos Dumont, por volta das 10h40 de quarta-feira (02). De acordo com a Via 040, concessionária responsável pela rodovia, houve derramamento de carga na pista, o que ocasionou problemas no trânsito.

O acidente ocorreu à altura do km 741, próximo ao entroncamento com a rodovia que dá acesso ao Museu Cabangu. A pista foi totalmente bloqueada no sentido Rio de Janeiro, e operou em mão-dupla no sentido Belo Horizonte. Nos dois sentidos, o trânsito ficou lento, apresentando filas de 1 km. A Via 040 não informou se houve vítimas.

