Divulgação Polícia Civil - Equipes cumpriram mandados em quatro cidades da Zona da Mata

A Polícia Civil prendeu quatro homens durante a realização da operação "Senhores Feudais" deflagrada nesta sexta-feira (4). A Polícia tinha como objetivo cumprir seis mandados de prisão e 15 de busca e apreensão, relacionados a um caso de homicídio ocorrido no dia 1º de setembro em Muriaé. A ação teve atividades em Fervedouro, Muriaé, São Sebastião da Vargem Alegre e Viçosa.



De acordo com a apuração, três suspeitos seriam mandantes do crime, sendo que uma outra pessoa teria usado da amizade com a vítima, para permitir que dois executores entrassem na residência.



Na data do crime, a vítima foi atingida no rosto por disparos de espingarda calibre 12 e teve o carro incendiado. Durante a operação, foram cumpridas quatro prisões de investigados residentes nas cidades de Fervedouro, Muriaé, São Sebastião da Vargem Alegre e Viçosa. Outros dois suspeitos estão foragidos, entre eles, um executor e um mandante.

A polícia destacou que as motivações para o crime são diversas para cada um dos participantes.

Diante dos interesses convergentes, teria sido realizado uma espécie de consórcio, sendo contratados dois pistoleiros. Os executores, após contato desse suposto amigo, forjaram uma venda de arma com a vítima para poder se aproximar dela. Após tratativas, deslocaram-se juntamente com a vítima em um veículo e, durante o trajeto, atiraram contra o homem ainda dentro do carro, incendiando o veículo em seguida.

O nome da operação foi dado em alusão a características pessoais dos mandantes, que segundo as autoridades policiais, parecem com senhores feudais. A operação foi realizada por equipe da PCMG que integra a 4ª Delegacia Regional em Muriaé, pertencente ao 4º Departamento da PCMG. A manobra contou com o apoio das Delegacias de Ubá, Viçosa e Leopoldina, e também da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da PCMG.