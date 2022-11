www.radiomuriae.com.br - Reprodução

Poliana Botelho está de casa nova no MMA. A muriaense assinou no fim de outubro, contrato exclusivo com o Bellator. A lutadora que compete no peso mosca (57 kg), agora faz parte de uma das principais companhias de arte marciais mistas do mundo.

Em setembro passado, Poliana competiu pelo Invicta, organização que promove exclusivamente lutas femininas, na ocasião, a lutadora da academia ‘Nova União’ venceu Helen Peralta por decisão unânime.

Em ação como profissional desde 2013, a muriaeense detém um cartel no MMA de nove vitórias e cinco triunfos. Em sua passagem pelo UFC que se encerrou em junho, a brasileira somou três triunfos e quatro reveses.

Conheça o Bellator

Bellator MMA, mais conhecido como Bellator, é uma organização de artes marciais mistas localizada nos Estados Unidos, a segunda maior do país. Com sede em Newport Beach, na Califórnia, a empresa foi formada em 2008 pelo presidente e CEO Bjorn Rebney. Os eventos ao vivo são transmitidos pela Paramount Network nos EUA.

Leia mais em www.radiomuriae.com.br