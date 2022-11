Redes sociais - Chuvas e queda de granizo em Guarani

As fortes chuvas que atigem as cidades da Zona da Mata tem provocado estragos em algumas regiões. Na cidade de Guarani, houve queda de granizo e ventos fortes. De acordo com informações da Defesa Civil, árvores foram arrancadas com a força dos ventos, além de registros de alagamentos em vários pontos do município.

Neste momento está sendo feito um levantamento dos estragos causados pela chuva na cidade.

Já na cidade de Tabuleiro, duas casas foram destelhadas. Além disso, houve corte de energia devido a queda de cinco árvores na AMG-133, sentido Juiz de Fora. Equipes dos Bombeiros já fizeram a retirada dos troncos. Ainda não há previsão para o restabelecimento da energia elétrica. De acordo com a Defesa Civil, não houve danos graves à população.

Em Rio Pomba, houve registro de alagamento em uma casa além da entrada de lama em uma rua em condominio fechado. A Defesa Civil informou que apesar da chuva forte, não houve ocorrências graves na cidade.

O Portal Acessa trará em breve mais informações.

Foto: Redes Sociais - Houve registro de queda de granizo durante a forte chuva que caiu na cidade

