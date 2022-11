Foto: Bombeiros de MG - 27 cidades estão em estado de emergência em MG

27 cidades estão em situação de emergência por conta das chuvas dos últimos dias no Estado, segundo boletim da Defesa Civil de Minas Gerais desta quarta-feira (09). Ainda conforme o documento, há 1804 pessoas desalojadas e 488 desabrigadas. Ainda de acordo com o documento, consta a morte de um idoso de 62 anos na cidade de Piraúba. Um muro caiu sobre a vítima cadeirante na tarde de terça-feira (08).

Além disso, na cidade de Uberaba, a tempestade destruiu telhados e carros foram atingidos por árvores . Uma Unidade Básica de Saúde do município chegou a ser interditada devido aos danos. Os pacientes tiveram que ser removidos do local e encaminhados para outras unidades.

A Defesa Civil de Minas Gerais segue realizando trabalhos em várias cidades no reparo as vítimas das chuvas da última terça-feira (08). O órgão tem pedido a população que redobre os cuidados. A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil tem prestado apoio humanitário aos atingidos distribuindo lonas, cestas básicas, kits de higiene, kits de limpeza, kits dormitório para apoio aos necessitados.

A previsão é de mais chuva para esta semana. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), há possibilidade chuvas fortes com granizo na região Central do Estado, Zona da Mata e Sul de Minas, segundo conta o tenente-coronel Sandro Corrêa.

Ele ainda orienta que as pessoas não se coloquem em risco e busquem locais seguros para se abrigarem. “Pedimos às pessoas que se abriguem, que não se aventurem em tempestades de raios, em chuvas fortes, em chuvas de granizo. Ontem, estávamos fazendo uma vistoria em Lagoa Santa e vimos pessoas, ao fim da chuva de granizo, fazendo atividade física na orla da lagoa, com raios ainda. Isso é muito perigoso. Pedimos que se abriguem em locais adequados para que não sejam surpreendidas por situações climáticas adversas”, diz.





