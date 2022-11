Foto: Barbacena Online - Moto foi encontrada em um lote vago

Um moto foi roubada na madrugada desta sexta-feira (11), no no bairro Água Santa, em Barbacena. A PM, após investigações, encontrou o veículo em um terreno vago na comunidade de Cabeça Branca. Dois adolescentes de 16 e 17 anos são os suspeitos de terem praticado do crime, sendo que um deles, é filho do proprietário da moto roubada. Os menores foram apreendidos e a moto levada para o pátio credenciado.

Tags:

DPCA | Furto | Lesão corporal | Menor infrator | roubo