Gabriel Alves - Reprodução

Será realizada nesta sexta (18), às 13h, na Câmara Municipal de Lima Duarte, Audiência Pública sobre o fechamento de escola de Ensino Médio no Distrito de São Domingos da Bocaína em Lima Duarte.



De acordo com a Câmara Municipal, a Superintendência Regional de Ensino-SREJF pretende extinguir, a partir do ano de 2023, as turmas de ensino médio da Escola Estadual Adalgisa de Paula Duque no Distrito de São Domingos da Bocaína devido ao baixo número de alunos, fenômeno provocado pelo êxodo rural.

Josimar Campos vereador e presidente da Câmara Municipal, fala sobre a importância da audiência.

"A Audiência é fundamental para sensibilizar os gestores públicos sobre a importância da existência das escolas no campo. A sustentabilidade do campo depende do atendimento do direito à Educação a todos os sujeitos que residem no campo. Além disso, a educação precisa ser encarada como um investimento e não como um gasto público." afirma.

Em nota a Secretaria Estadual de Educação informou.

"Sobre a continuidade da oferta do ensino médio no segundo endereço da Escola Estadual Adalgisa De Paula Duque, que fica localizada no distrito de São Domingos da Bocaina, em Lima Duarte, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) informa que devido à redução no número de matrículas e da demanda de estudantes deste nível de ensino na região, a Superintendência Regional de Ensino de Juiz de Fora, responsável pela coordenação da escola, está avaliando estratégias para garantir o atendimento educacional necessário, sem prejuízo para os estudantes e para o Estado. As tratativas e análise de impactos para o possível encerramento deste nível nesta unidade estão sendo realizados com muito cuidado e em diálogo com a comunidade escolar e com a Prefeitura Municipal".

De acordo com a diretoria da escola o estabelecimento possui oito alunos matriculados no ensino médio e a previsão é que cheguem em onze.

Ainda de acordo com a diretoria da escola, com o encerramento do ensino médio os alunos terão que ser transportados para outra cidade como Olaria e Bom Jardim, localidades que são distantes de suas residências, com isso pode ocorrer o êxodo rural, o abandono e evasão escolar.