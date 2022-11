Um jovem de 20 anos foi preso na Zona Rural de Resende Costa, no Povoado de Ramos, na noite dessa quarta-feira (23). Ele foi flagrado realizando manobras perigosas em um veículo, quando foi abordado pela equipe da Polícia Militar. Com ele foram localizadas cinco pedras de crack, três pinos de cocaína, duas buchas de maconha e R$16. Ele foi preso e conduzido à Delegacia, junto com o material ilícito.





Tags:

#leiaoflu | #oflu | Caxambu | DAE | Dermatologista | Dia Nacional de Combate ao Fumo | Estrada de Ponta Negra | Jornal de Jundiaí | Jornal O Fluminense | Maricá | Mostra Internacional de Cinema | nacional | O Fluminense | Pela Ordem política | Polícia | Polícia Militar | Política | Sobrevoo | Sport Club do Recife | Tráfico | tráfico de drogas