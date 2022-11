Um homem, de 37 anos, foi preso em uma ação realizada pela Polícia Civil de Minas Gerais e Polícia Rodoviária Federal (PRF), por tráfico de drogas, próximo a Pouso Alegre, região Sul do estado. Com ele, foi apreendido cerca de 22 quilos de material análogo a cocaína. O prejuízo ao tráfico é estimado em R$1,5 milhões.

Segundo investigações, realizadas por policiais lotados na área de abrangência do 4º Departamento de Polícia Civil em Juiz de Fora, o investigado iria transportar a droga de São Paulo para Minas. Ele estaria agindo como distribuidor do material ilícito recorrentemente, no mesmo trajeto.

Foi montada operação com apoio da PRF, na rodovia onde o suspeito iria transitar. Durante a abordagem, cães farejadores da corporação localizaram a droga em um compartimento escondido dentro do veículo do homem, o qual também foi apreendido, bem como dois celulares.

O conduzido foi encaminhado para a Delegacia de Plantão em Pouso Alegre para os procedimentos cabíveis. As apurações prosseguem, com intuito de desmantelar a ramificação do esquema criminoso.