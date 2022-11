Um acidente deixou uma pessoa morta e outras duas feridas na BR-116 em Leopoldina, nesta quinta-feira (24). A colisão entre um automóvel e uma carreta ocorreu nas proximidades do radar localizado na altura do km 770, próximo à entrada da Boa Sorte.

De acordo com informações apuradas pelo jornal O Vigilante Online, o veículo, VW Gol, seguia sentido Leopoldina quando colidiu de frente com uma carreta que trafegava sentido Além Paraíba.

Uma senhora que estava no automóvel morreu ainda no local. O condutor do carro e sua filha, que não tiveram as idades reveladas, ficaram feridos e foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU.

Eles foram encaminhados para atendimento médico no Pronto Socorro da Casa de Caridade Leopoldinense. O motorista da carreta não se feriu.

Chovia na hora da colisão e as causas do acidente serão investigadas pela PRF que controlou o trânsito no trecho durante os atendimentos das equipes de resgate.

