Um homem de 30 anos morreu na noite do sábado (26), após tentar assaltar um posto de combustível na Avenida Furtado em Conselheiro Lafaiete.A Polícia Militar realizava patrulhamento preventivo no local, quando o indivíduo entrou no pátio do posto com uma arma empunhada, anunciando a ação delituosa, em direção à viatura. Os militares responderam e efetuaram disparos contra o autor, que chegou a ser socorrido, no entanto, morreu no local.



De acordo com a PM, o suspeito é conhecido no meio policial por ter passagens por furtos, lesão corporal, ameaça, além de estar foragido da justiça, no momento da tentativa de assalto. A arma de fogo utilizada na tentativa de crime foi apreendida, sendo uma réplica de revólver calibre ponto 38.

A Perícia Técnica foi acionada no local. Todas as demais providências de Polícia Judiciária Militar foram adotadas e encaminhadas à Justiça Militar.



