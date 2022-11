Na manhã de terça-feira (29) a Polícia Militar realizou, em Conselheiro Lafaiete, a “Operação Centurião”. As ações ocorreram no bairro JK e tiveram como objetivo prender os membros de duas facções rivais que disputavam o tráfico no bairro.

Cerca de oitenta militares participaram da operação e foram utilizadas vinte viaturas e uma aeronave. Ao todo, 15 mandados de prisão foram cumpridos. Até agora, seis pessoas foram presas e um homem foi morto ao tentar reagir com uma pistola à ação da polícia. O homem foi enviado com vida ao Hospital Maternidade São José, de Lafaiete, mas não resistiu aos ferimentos.

Os policiais já apreenderam sete armas de fogo, incluindo duas submetralhadoras, e munições, além de grandes porções de drogas e materiais para embalar e comercializar o material.

FOTO: Barbacena Online - Reprodução

