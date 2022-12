Quatro homens foram presos neste fim de semana pela Polícia Militar de Conselheiro Lafaiete por envolvimento no tráfico de drogas. O caso mais recente foi registrado na tarde de domingo (4). Quando um homem de 43 anos foi detido no Bairro Progresso. Após denúncia anônima, uma equipe esteve no endereço, onde foram encontradas: duas garruchas calibre 22, uma munição do mesmo calibre, uma barra de maconha, dois tabletes e 52 buchas da mesma substância, uma balança e precisão, microtubos, sementes da planta, material para embalo da droga e uma televisão.

FOTO: Divulgação Polícia Militar - Materiais foram encontrados após denúncia anônima no Bairro Progresso

Por meio de outra denúncia, a Polícia Militar prendeu um jovem de 22 anos por tráfico de drogas no Bairro São Dias, , na manhã do domingo (4). Durante revista foram encontradas 10 buchas de maconha com o autor. Ele foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia junto com o entorpecente.

Na última ocorrência, partindo do cumprimento de um mandado de busca e apreensão no Bairro Santa Matilde, em Conselheiro Lafaiete, a Polícia Militar prendeu dois jovens de 21 e 22 anos, na sexta-feira (2). Com a dupla, foram apreendidas 15 pedras de crack, uma outra porção da mesma substância, ácido bórico, uma máquina de cartão e R$1.376,00. Os autores foram encaminhados para a Delegacia com os materiais apreendidos.



FOTO: Divulgação Polícia Militar - Suspeito distribuía entorpecentes no Bairro Matilde





Divulgação Polícia Militar - Suspeito distribuía entorpecentes no Bairro Matilde

