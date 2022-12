Dois homens, de 48 e 63 anos, morreram na tarde desta quarta (07) em um acidente de moto na BR-265 próximo a São João del-Rei.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a moto em que estavam as vítimas bateu em uma caminhonete e, com o impacto da batida , foram arremessadas contra um ônibus que estava parado na lateral da via.

De acordo com o Sargento Ávila, chefe da equipe que atendeu a ocorrência, "Quando chegamos, as duas vítimas, que são tio e sobrinho, já estavam em óbito. Uma delas estava embaixo do ônibus, enquanto a outra estava na lateral. O impacto foi muito forte e ambas sofreram politraumatismo e não apresentavam sinais vitais".

Ainda segundo os Bombeiros, a caminhonete envolvida no acidente capotou, vindo a cair em um barranco na lateral da via. O motorista não sofreu ferimentos.

Sobre as causas, Ávila explica. "A pista estava molhada no momento do fato, mas as testemunhas não souberam informar como teria sido a mecânica do acidente. Por isso, apenas após o laudo da perícia é que poderemos dizer o que de fato aconteceu".

A Polícia Militar foi acionada e ficou responsável pelo trânsito, que ficou liberado em meia pista durante o atendimento. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o IML de São João del-Rei.

