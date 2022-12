Um adolescente, de 16 anos, foi apreendido na noite desta quinta (15) por tráfico de drogas e porte ilegal de arma na BR-267 KM 98 em Juiz de Fora.

Segundo informações da Polícia Militar, durante o deslocamento da Polícia Militar Rodoviária para a realização de uma operação, a guarnição se deparou com o adolescente realizando a venda de drogas. Ao avistar os militares o menor tentou fugir e no momento da fuga dispensou uma sacola contendo quatro buchas de maconha.

Ainda, de acordo com a PM, durante a varredura no local em que o adolescente foi abordado também foi encontrado um revólver Taurus calibre 38 carregado com seis munições intactas do mesmo calibre.

O menor e o material apreendido foram encaminhados para o Departamento de Polícia Jurídica.

FOTO: Polícia Militar Rodoviária - Reprodução

