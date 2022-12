Dois homens de 25 e 23 anos ficaram feridos na noite deste domingo (18) em acidente na rodovia MG 135, km 9, no bairro Aeroporto, no município de Barbacena. Conforme informações do Corpo de Bombeiros, o veículo estava tombado lateralmente, após cair de um barranco de aproximadamente oito metros de altura, ficando com a parte traseira do automóvel suspensa sobre um brejo.

O rapaz, 23, que estava no banco do carona contou aos bombeiros que seguiam sentido sentido o município de Antônio Carlos para Barbacena, quando o pneu do veículo furou e o condutor, 25, perdeu a direção do veículo, saindo da pista e caindo no barranco.

O carona do veículo já estava fora do carro, apresentando escoriações na face e corte na boca e queixo, já o motorista estava no interior do carro e apresentava o quadro clinico de escoriações na face, dores na região torácica e na perna direita.

Para estabilizar o carro, a equipe de bombeiros utilizou um mourão de madeira, e, logo depois realizar o resgate. Em trabalho conjunto com a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), o motorista foi imobilizado e colocado em prancha que foi puxada, já que estavam em local íngreme, com auxílio de cordas, polias, mosquetões e anéis de fita.

As vítimas foram atendidas e transportadas até o pronto atendimento do Hospital Regional de Barbacena pela equipe do SAMU.

A viatura da Polícia Militar esteve no local para registrar o boletim de ocorrência e a perícia da Polícia Civil realizou os levantamentos de praxe.

