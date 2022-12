Um gato foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros de Barbacena que se encontrava preso no motor de um veículo parado na garagem de um hotel da cidade nesta terça-feira (20). De acordo com a corporação, a equipe abriu o capô do automóvel visualizando o animal preso na caixa de ar do carro.

O animal não apresentava ferimentos e foi salvo com a ajuda de Equipamento de Proteção Individual (EPI). O felino foi deixado aos cuidados do solicitante.





