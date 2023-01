Um homem, de 28 anos, foi preso na tarde desta quinta (05) receptação de um carro roubado, no bairro São Pedro em Barbacena.

Segundo informações da Polícia Militar, o veículo, um Fiat Pulse vermelho, foi rastreado por uma empresa de segurança após ter sido roubado no dia 30 de dezembro de 2022 no município de São João do Mereti, no Estado do Rio de Janeiro. O carro estava em uma casa no bairro São Pedro.

Durante a verificação veicular, foi constatado que o chassi do carro estava adulterado. O morador da residência relatou que havia comprado o automóvel na cidade do Rio de Janeiro por R$74.500.



O homem foi preso, conduzido para a Delegacia de Polícia Civil e veículo removido para o pátio credenciado.

