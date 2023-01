Quatro homens, de 18, 20, 23, 24 e 31 anos, foram presos e um adolescente, de 16 anos, apreendido por tráfico de drogas neste fim de semana nas cidades de Conselheiro Lafaiete, Carandaí e Senhora de Oliveira.

CONSELHEIRO LAFAIETE

Após levantamentos a Polícia Militar realizou diligências em uma residência no bairro São Judas Tadeu na noite deste domingo (08). Segundo informações da PM, um homem de 31 anos foi preso no local pelo crime de tráfico de drogas. Na casa foram localizados e apreendidos um revolver calibre 38, seis munições intactas calibre 38, meia barra de cocaína juntamente com uma porção da mesma substância e R$767. No imóvel também foram presos um jovem, de 18 anos, e um homem, de 23, oriundo da cidade de Ipatinga, tendo passagens pela polícia por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e homicídio.



Os três foram conduzidos à Delegacia de Polícia para onde foram entregues os materiais apreendidos.



SENHORA DE OLIVEIRA

Na tarde de sábado (07) após denúncia de tráfico de drogas em um local denominado "Aranhas" a Polícia Militar efetuou abordagem do suspeito, de 24 anos, no local e encontrou com ele trinta e sei buchas de maconha e cinco pinos contendo cocaína.

O homem foi preso e conduzido à Delegacia de plantão juntamente com os materiais apreendidos.



CARANDAÍ

Após denúncia sobre o tráfico de drogas, a Polícia Militar prendeu um jovem, de 20 anos, e apreendeu um adolescente, de 16 anos, na manhã deste domingo (08). Segundo a PM, com os rapazes foram encontrados e apreendidos sessenta e seis pedras de crack, sete buchas de maconha e R$205.



Já no fim da tarde do mesmo dia, durante um patrulhamento pelo bairro Santa Cecília, um adolescente de 16 anos, foi abordado e com ele foram localizados e apreendidos vinte pedras de crack, cem buchas de maconha, dois aparelhos celulares e R$146.

Todos os envolvidos em ambas as abordagens foram conduzidos para a Delegacia de plantão juntamente com os materiais apreendidos

