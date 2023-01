A Coordenadoria Estadual da Defesa Civil (Cedec-MG), enviou dois caminhões carregados com cestas básicas, kits de higiene, dormitório e limpeza para as cidades de Cataguases e Muriaé, na Zona da Mata, na manhã desta segunda-feira (9). Ambas as cidades foram atingidas pelas chuvas da última semana. As equipes permanecem em alerta, já que o boletim da Defesa Civil reforçou a previsão de muitas chuvas concentradas no Sul, Oeste e Triângulo Mineiro, com riscos de deslizamentos de encostas, aumento gradativo ou repentino do nível de rios, cachoeiras e reservatórios.

O governador Romeu Zema esteve no local, acompanhando o envio de ajuda humanitária para as regiões mais afetadas. Zema também vistoriou uma área onde ficam armazenadas telhas e outros itens de construção. Ao todo, Minas tem 131 municípios em situação de emergência, 1.935 pessoas estão desabrigadas e outras 10.662 pessoas desalojadas. Até o momento, foram confirmados 18 óbitos em decorrência das chuvas, segundo informações do Boletim da Defesa Civil, atualizado diariamente.

Somente no último fim de semana, foram notificados quatro óbitos; na noite do dia 7, um idoso de 76 anos, em Santa Luzia; na madrugada do mesmo dia, um idoso de 61 anos, em Resende Costa; uma idosa de 74 anos, em Caratinga, na manhã do dia 8, e um homem de 23 anos, em Barbacena, na madrugada desta segunda-feira (9). Há ainda o registro de um homem de 25 anos que está desaparecido em Antônio Dias, na região do Rio Doce.









