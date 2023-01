Um motoboy de 25 anos realizava entregas quando caiu em um buraco alagado na Cohab em São João del-Rei, na noite desta sexta-feira (13). Segundo a equipe do Corpo de Bombeiros que atendeu a ocorrência, no momento da chegada ao local, a vítima estava consciente e orientada e se queixava de dores na região do tórax. Ele foi imobilizado e encaminhado para a UPA.

Segundo testemunhas, chovia muito no momento do acidente e o motociclista teria caído com seu veículo dentro do buraco, que seria de uma obra pública e que não estaria sinalizado.