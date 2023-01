Um motociclista, de 26 anos, ficou gravemente ferido após bater na lateral de carro na tarde deste sábado (14), na rua Sete de Setembro em Barbacena.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, testemunhas relataram que o motociclista descia pela Rua 7 de Setembro, quando colidiu contra a lateral do veículo, um Hyundai HB20 . A condutora do automóvel, uma senhora de 68 anos, não apresentava ferimentos aparentes e recusou atendimento, o motociclista foi conduzido pelos militares ao Hospital Regional de Barbacena em estado grave. Não há informações sobre seu estado de saúde.

A Polícia Militar compareceu ao local para adoção das providências administrativas de trânsito, e ficou responsável pela segurança e isolamento da via. O trânsito já foi normalizado.

FOTO: CBMMG - Reprodução

