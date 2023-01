Três homens, de 18,40 e 45 anos, foram presos e um menor apreendido pelo crime de tráfico de drogas neste fim de semana nos bairros Grogotó, Caiçaras e Nova Cidade e Barbacena.



De acordo com a Polícia Militar na noite desta sexta (13) uma guarnição se deslocou até o bairro Grogotó para verificar uma denúncia anônima. Ao entrarem em um condomínio, os policiais visualizaram e reconheceram o suspeito, um homem de 40 anos, conversando com mais duas pessoas.

A PM abordou o suspeito durante uma busca em sua residência os militares encontram e apreenderam vinte pedras de crack, que estavam dentro de apagador de luz, R$280, duas facas e um aparelho celular.



O homem assumiu a posse da droga e relatou que vende cada pedra pelo valor de R$10. Ele foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil.



Ainda, na noite de sexta (13), durante patrulhamento pelo Bairro Caiçaras, a Polícia Militar observou dois homens que, passaram a caminhar de modo acelerado quando perceberam a presença policial.

Eles correram, mas a PM conseguiu alcançar um e abordá-lo. Durante a tentativa de fuga, ele arremessou um objeto que foi localizado pelos militares, se tratando de três buchas de maconha e

um aparelho celular.



O segundo suspeito não foi localizado. O suspeito, de 18 anos, foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão.

FOTO: PMMG - Homem, de 18 anos, preso por tráfico de drogas no bairro Caiçaras em Barbacena

Já na tarde de sábado (14), segundo a Polícia Militar, durante patrulhamento pelo Bairro Nova

Cidade, os militares tomaram conhecimento de que um homem estaria realizando tráfico de drogas e que uma motociclista estaria fazendo a entrega para o denunciado.

De imediato, os militares foram ao local da denúncia e viram uma motocicleta Yamaha Crosser estacionada. Eles se posicionaram em ponto estratégico e realizaram o monitoramento do local.

Após um tempo de observação, saiu de do imóvel um homem, subiu na moto e saiu.

A PM interceptou o motociclista, o homem de 45 anos, e na abordagem foi localizada em sua mão direita uma sacola plástica pequena, tipo sacolé, contendo quatro pinos cheios de substância branca análoga a cocaína, R$ 110 em

notas miúdas e um aparelho celular.

O motociclista foi questionado sobre a procedência do material e relatou que pegou na residência de onde saiu.

Os militares voltaram para o imóvel e fizeram e tentaram contato com os moradores, mas não foram atendidos.

No momento em que os policiais, que estavam em frente a residência, conseguiram a informação de que um dos parentes do morador do imóvel arremessou uma planta pela janela. Os militares foram

na casa do vizinho que pegou a planta e entregou para a PM que constatou se tratar de "cannabis sativa", de aproximadamente um metro, sendo a mesma apreendida.



O motociclista foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.



No domingo (15) o menor, de 16 anos foi apreendido pelo crime de tráfico de drogas.

Segundo a PM, uma operação policial foi realizada no bairro Grogotó, que abordou conhecidos no meio policial por envolvimento em diversos crimes



Durante a operação, o menor foi abordado e com ele foram encontrados três tabletes de maconha e dinheiro. Com os demais abordados, nada de ilícito foi encontrado.

O menor foi apreendido e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil junto com o material encontrado pelos militares.

FOTO: PMMG - Motociclista, de 45 anos, é preso por tráfico de drogas no bairro Nova Cidade

