Cinco pessoas com idades entre 34 anos e 44 anos foram presas em flagrante por volta das 18h32 da quinta-feira, (19), no Bairro Alto das Mercês, em São João del-Rei, durante patrulhamento da Polícia Militar, que identificou a prática de tráfico de drogas realizada em via pública pelo grupo.



Após usuários fazerem contato, e comprarem as substâncias, os militares efetuaram abordagem, e apreenderam 13 pedras de crack, R$ 252 e dois celulares.Os autores foram encaminhadas à Delegacia junto com o material apreendido.



