A Polícia Civil de Minas Gerais esclareceu crimes de roubo e furto ocorridos nos meses de outubro e novembro de 2022, no município de Senador Firmino. A PC representou pela prisão preventiva de dois suspeitos, 23 e 30 anos. Eles já se encontram no sistema prisional, após prisão efetuada pela Polícia Militar de Minas Gerais.

Segundo o delegado regional em Ubá, Diêgo Candian Alves, que responde pela delegacia em Senador Firmino, foi possível obter elementos probatórios suficientes de autoria e materialidade, após trabalhos investigativos realizados pela Delegacia em Senador Firmino – unidade que integra a 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil em Ubá, pertencente ao 4º Departamento da PCMG.

Roubo

Segundo Diêgo Candian, o homem de 30 anos, foi identificado como sendo um dos suspeitos de ter cometido roubo qualificado com emprego de arma de fogo, no dia 6 de novembro. Na ocasião, um homem, a filha e a esposa dele – que estava grávida de oito meses - foram mantidos em cárcere privado, no interior de sua residência e tiveram suas mãos e braços amarrados.

Na época, a vítima foi alvo de coronhadas na cabeça e de agressões presenciadas pela esposa grávida e pela criança; e os envolvidos se passaram por policiais civis. As investigações prosseguem para apurar a participação dos outros dois investigados.

Furto qualificado

A Polícia Civil apurou o furto qualificado de armas de fogo de grosso calibre, ocorrido na zona rural de Senador Firmino, no dia 3 de outubro. Um homem, de 23 anos, é suspeito de ter cometido a atividade criminosa. Além da prática desse crime, ele também coagiu testemunha durante o curso das apurações e, por esse motivo, também foi indiciado pela prática de coação.



Outras apurações

De acordo com Diêgo Candian Alves, 90% dos crimes violentos contra o patrimônio ocorridos no final do ano de 2022 na cidade foram esclarecidos. "Além dos autores terem sido identificados e indiciados, são alvos de mandados de prisões representadas junto ao Poder Judiciário de Senador Firmino, que se encontram em aberto", concluiu o delegado.

