Uma mulher que não teve a idade divulgada sofreu lesões leves depois de tombar um automóvel no km 59 da MG-353, em Coronel Pacheco nessa segunda-feira (23). Ela informou que trafegava pela pista com chuva, quando perdeu o controle da direção em uma curva, saindo da pista. Ela sofreu lesões leves e foi encaminhada ao Hospital de Pronto Socorro, por uma unidade de resgate de Coronel Pacheco para ser atendida. A retirada do veículo do local ficou sob a responsabilidade da motorista, conforme a Polícia Militar Rodoviária.