Um adolescente de 16 anos foi detido pela Polícia Militar com sete barras pequenas de maconha e R$10 em Barbacena nessa segunda-feira (23). A apreensão partiu de uma denúncia de que o jovem teria a posse do entorpecente no Bairro Santa Efigênia. Os militares foram na casa do rapaz. A mãe dele liberou a entrada da equipe PM que, após vistoria, encontrou o material ilícito que ele carregava.

Ainda de acordo com o o menor infrator, as drogas chegam semanalmente para a revenda. O jovem e os materiais foram apreendidos e encaminhados para a Delegacia.





