Uma mulher de 24 anos foi presa por furtar produtos em farmácias no Centro de Barbacena nessa segunda-feira (23). A jovem foi abordada por uma funcionária do estabelecimento que acionou a Polícia Militar. A autora estava com uma sacola contendo mais produtos, que foram furtados de outra farmácia do centro da cidade. Ela foi detida e encaminhada para a Delegacia.

Nesse caso, a Polícia Militar ressaltou que pontos comerciais podem ser focos de atração de infratores, uma vez que as mercadorias ficam expostas, assim como equipamentos valiosos. A orientação é que os proprietários identifiquem as vulnerabilidades de seus comércios e atuem na prevenção, além de prestar atenção nos detalhes que podem ajudar a facilitar a ação de criminosos, como áreas sem monitoramento, locais pouco iluminados, entre outros.

A Polícia ainda orienta que objetos de valor mais alto devem ser guardados em locais que possam ser protegidos por cadeados e, caso alguma pessoa seja observada em atitude suspeita, as forças de segurança devem ser informadas com o máximo de detalhes possível.





