Moradores das comunidades quilombolas de São Sebastião da Boa Vista e Vila Cachoeirinha, em Santos Dumont, questionam a prefeitura da cidade sobre emendas parlamentares que teriam sido doadas ao município há cerca de dois anos pelo deputado estadual Roberto Cupolillo (PT). Parte dessas emendas parlamentares seriam para a aquisição de duas ambulâncias para atender a comunidade. Além disso, outros valores referentes às verbas destinadas ao município, para que sejam aplicadas as comunidades quilombolas, segundo os moradores, também não estão sendo investidos.

O presidente da Associação de Moradores da Comunidade Quilombola de São Sebastião da Boa Vista, Antônio Marques da Silva, informou à nossa reportagem que a prefeitura chegou a receber os veículos. No primeiro momento, as viaturas foram usadas para atender as demandas da Covid-19 para outras regiões da cidade e que em seguida, os veículos retornariam para o atendimento às comunidades quilombolas, o que não aconteceu, até o momento.

“A prefeitura recebeu as ambulâncias. Só que ela alegou que precisava delas para atender as demandas do coronavírus e nós entendemos esse posicionamento. Mas, a situação da pandemia está controlada e em nossas comunidades não tivemos vítimas. O certo agora, com o passar da pandemia, é ter as ambulâncias de volta para as comunidades.”

Ainda de acordo com o presidente da Associação de Moradores da Comunidade Quilombola de São Sebastião da Boa Vista, a prefeitura teria negado que as novas ambulâncias não iriam atender a comunidade e que outras viaturas, mais antigas, é que iriam prestar o serviço.

“É um descaso. A gente recebeu as ambulâncias novas, que foram doadas pelo deputado estadual Betão. Eu levei o caso para a comunidade e é falta de respeito com a gente eles darem uma ambulância usada para nós, sendo que ganhamos duas novas. Nós não aceitamos isso. Aqui somos um povo muito sofrido.”

FOTO: Foto: Arquivo enviado pelos moradores - Documento enviado para a Associação de Moradores provam que verbas foram destinadas, porém, não investidas para a população



Demandas como revitalização de estradas, tratamento de esgoto e incentivo ao esporte e lazer são algumas das várias reivindicações feitas pelos moradores das quatro comunidades quilombolas de Santos Dumont, que tiveram formação entre os séculos XVIII e XIX. As comunidades de Cachoeirinha, São Bento, São Sebastião da Boa Vista e Espírito Santo tem aproximadamente 480 moradores.

Uma dessas demandas é a construção da ponte na Comunidade Quilombola de Cachoeirinha. Um ofício feito pelo próprio deputado enviado para os moradores do local indicam que foram repassados o valor de R$ 193 mil reais para a construção da ponte. A emenda foi publicada em 8 de outubro de 2021.

Ainda de acordo com o documento, os recursos foram creditados na conta do município em novembro de 2021, e desde então não foram fornecidas informações sobre a execução da emenda ou andamento dos trâmites necessários para início da obra. Além disso, o documento afirma que todas as tratativas prévias à indicação da emenda parlamentar foram realizadas diretamente na Prefeitura de Santos Dumont, em reuniões que contaram com a presença do Vice-Prefeito e do chefe de gabinete do Prefeito.

“As verbas que chegam para a prefeitura não são investidas para as comunidades. Eles não prestam conta. Nós já fizemos reuniões e estamos cobrando um posicionamento deles. As verbas federais, que são um direito nosso para atender todas as demandas das comunidades até chegam, mas a prefeitura tem uma má vontade em nos atender. É um direito nosso e não se trata de política. Nós estamos encontrando muita resistência."

A reportagem do Portal Acessa entrou em contato com a Prefeitura de Santos Dumont para responder os questionamentos sobre o repasse de verbas para as comunidades quilombolas, mas até o fechamento desta reportagem não obtivemos retorno.



