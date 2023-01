Um homem suspeito de praticar tráfico de drogas em Alfredo Vasconcelos fugiu de abordagem policial na terça-feira (24). Ele entrou em um veículo quando percebeu a aproximação da viatura, arrancando de maneira brusca, conforme pontua o registro da ocorrência.



A equipe da Polícia Militar acompanhou o deslocamento e emitiu sinais sonoros e luminosos, com a ordem clara para o condutor parar o veículo. Mesmo após as advertências de parada, o motorista permaneceu em fuga, acessando a BR-040 em alta velocidade.

Foi realizado cerco e bloqueio e o homem entrou no pátio de um restaurante na BR, desceu do carro e fugiu para os fundos do local em direção a estrada conhecida como “Cabeça Branca” em Barbacena. A passageira que estava com o autor também saiu do veículo, porém foi contida pelos militares.



Durante a fuga do homem, a PM identificou algumas sacolinhas dispensadas, arremessados pela janela do carro. No interior do carro, havia embalagem para chup-chup abertas com odor característico de droga.

Os militares foram até a residência da mulher, qua afirmou que mantém um relacionamento com o condutor. No local, entre os pertences dele, foram encontrados R$ 1100,00, quatro cigarros de maconha semi consumidos, papeis de seda e três aparelhos celulares sem nota fiscal e uma motocicleta.



Em local anexo à residência, próximo à motocicleta, havia alguns invólucros rasgados, com odor análogo a maconha, um rolo de papel filme, fita adesiva e sacos de chup-chup utilizados comumente para embalar substâncias tóxicas.

Todo material encontrado foi apreendido e encaminhado para a Delegacia. O veículo utilizado na fuga foi verificado que constava ano exercício 2021 e removido para o pátio credenciado

Tags:

MP | PM | Policiamento