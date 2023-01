Dois bandidos armados com arma de fogo, amarraram, ameaçaram e roubaram cerca de R$60 mil de dois irmão, de 56 e 57 anos, em uma propriedade da Zona Rural de São João del-Rei na noite desta quinta (26).

Segundo informações da Polícia Militar, as vítimas estavam terminando a retirada do leite no curral, quando os dois suspeitos apareceram em uma moto, preta e de pequena estrutura, portando duas garrafas vazias de refrigerante. Eles pediram gasolina para as vítimas alegando que estavam em um veículo na estrada e que o combustível tinha acabado. De repente os suspeitos anunciaram o roubo, apontando as armas de fogo cromadas e de pequeno porte, falando que sabiam que as vítimas possuíam dinheiro em casa.

Ainda, de acordo com PM, os suspeitos amarraram as vítimas com retalhos de lençóis rasgados e foram direto pra o quarto do pai delas. No local pegaram uma quantia em dinheiro debaixo do colchão e depois foram para o quarto da vítima de 56 anos e retiraram o dinheiro que estava dentro de um baú de madeira.

As vítimas descreveram os suspeitos. Um deles era negro, alto e estava vestido com calça preta e jaqueta de couro. O outro era moreno claro de estatura mediana, bigode ralo, fala fina e vestia calça azul, com

rasgos nas bainhas, jaqueta camuflada, e bota suja de massa de obra.

Até o momento ninguém foi preso. A PM segue no rastreamento.

