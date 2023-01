Um homem, de 32 anos, teve arma, munições e carregadores roubados por dois homens, um deles armado com arma de fogo, ao parar na rodovia MG132 por necessidades fisiológicas na tarde desta quinta (26) em Catas Altas da Noruega.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima seguia em seu carro com destino à Contagem quando precisou parar para realizar necessidades fisiológicas. Ao parar o carro, os dois suspeitos que estavam em uma moto, de marca não identificada, se aproximaram e abordaram a vítima. Um deles, portando arma de fogo, anunciou o roubo subtraindo do interior do veículo R$1.200, uma pistola calibre 9 milímetros, 38 munições calibre 9 milímetros e três carregadores.

A vítima apresentou a documentação regulamentar do armamento, identificando-se como CAC (colecionador/atirador/caçador)

Após o crime os suspeitos fugiram do local e ainda não foram localizados.



FUTOS DE VEÍCULOS EM CONSELHEIRO LAFAIETE E CARANDAÍ



Segundo a PM, Na manhã dessa quinta em Conselheiro Lafaiete, foi registrado o furto de veículo Fiat Strada Working CE de cor prata e placa OBR- 3750, ocorrido no Bairro São Dimas.



Já em Carandaí, no mesmo dia, a Polícia Militar registrou o furto do veículo VW Gol 1.0 Ecomotion GIV de cor prata e placa MKI-0578. O fato ocorreu no centro da cidade.

Não há informação sobre suspeitos em ambos os crimes.



