Um homem, de 31 anos, foi preso após a PM cumprir um mandado de busca e apreensão por tráfico de drogas na tarde desta segunda (30) em São João del-Rei.

Segundo informações da Polícia Militar, os policiais receberam uma denúncia anônima de que o suspeito estaria praticando tráfico de drogas e solicitaram o mandado. Os militares então se deslocaram até o local denunciado e ao chegarem precisaram arrombar a porta da residência para realizarem as buscas.



No interior do imóvel, foram localizados e apreendidos uma porção de crack do tamanho de uma bola de sinuca e uma porção menor de maconha.



No momento em que a PM fazia as buscas no imóvel denunciado o suspeito estava sendo ouvido no Fórum da Comarca, e informou um endereço diferente daquele onde a PM estava cumprindo o mandado.



O homem foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil juntamente com o material apreendido.

FOTO: PMMG - Homem é preso por tráfico de drogas em São João del-Rei

