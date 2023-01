Um homem, de 22 anos, foi assassinado com um tiro no tórax por outro homem, de 23 anos, na noite desta segunda (30) no bairro Cidade Nova em Barbacena. O suspeito do assassinato alegou que atirou na vítima por vingança após uma briga entre eles ocorrida dias antes.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima estava em casa quando ouvir seu nome ser chamado. Ao olhar pela janela e ver que dois homens o chamavam, a vítima saiu de casa com um bastão de madeira. Um tempo depois, foram ouvidos dois disparos de arma de fogo e a vítima foi encontrada por vizinhos caída no chão e sangrando. O homem foi socorrido por vizinhos que estavam à caminho do hospital e encontraram o SAMU no meio do caminho. O homem foi transferido para a ambulância recebendo o devido socorro, mas morreu antes de chegar ao hospital em função do tiro que atingiu a região do abdômen.

Os militares receberam informações de que o homem, de 23 anos, que efetuou os disparos seria morador do Bairro Nova Cidade, oriundo de São João del-Rei. Foi informado também que a vítima teve um atrito recente com o suspeito por motivos fúteis e ainda teria envolvimento com o tráfico de drogas local.



O perito compareceu no local do crime e realizou os trabalhos periciais de praxe. O suspeito foi localizado no bairro em que mora. Ele confessou a autoria do homicídio sendo preso e encaminhado para a Delegacia de plantão.