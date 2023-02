Três homens, dois de 26 e um de 37 anos, suspeitos de furto qualificado, foram presos na noite desta terça (31) após uma operação conjunta entre a Polícia Civil de Minas Gerais e a Polícia Rodoviária Federal em Congonhas. Os suspeitos, que seriam da cidade de São Paulo, foram presos após furtarem um módulo de motor de um veículo da marca Volvo, modelo FH460.

Segundo o Delegado de Polícia responsável pelas investigações, Marcus Vinícius Vieira Rodrigues, “a reposição desses equipamentos pode custar até 10 mil reais e, após o furto, esses mesmos equipamentos geralmente são vendidos no mercado ilegal, por valores muito inferiores”.

A ação policial foi resultado da investigação iniciada no último mês, após o registro de inúmeros crimes semelhantes na cidade de Conselheiro Lafaiete, às margens da Rodovia BR 040.

Outros casos, com semelhante modo de agir, ainda foram registrados em cidades da região e em todo o Estado de Minas Gerais, disparando o alerta das instituições policiais.

Os investigados foram presos logo após a prática de um novo crime na cidade de Congonhas, sendo encontradas em poder dos mesmos duas bombas ARLA e um segundo módulo de motor, suspeitando-se que tais equipamentos tenham sido furtados nas cidades de Extrema e Três Corações nos dias 30 e 31 de janeiro de 2023. Depois da prática desses crimes, os suspeitos teriam seguido para a região de Congonhas, onde pretendiam furtar outros equipamentos de veículos estacionados às margens da BR 040.

A ação rápida das instituições policiais não só permitiu a responsabilização dos envolvidos e a recuperação dos objetos subtraídos, mas também impediu que os indivíduos praticassem o mesmo crime novamente.

Os presos foram levados para a Delegacia Regional de Conselheiro Lafaiete, onde foram autuados em flagrante e, em seguida, encaminhados ao sistema prisional.

FOTO: PCMG - Suspeitos são presos por furto qualificado em Congonhas

FOTO: PRF - Suspeitos são presos por furto qualificado em Congonhas

FOTO: PRF - Suspeitos são presos por furto qualificado em Congonhas

Vitima fiz vídeo alertado colegas do furto

Uma vítima fez um vídeo alertando os colegas do furto.

"Galera, estamos no posto Dom Pedro Paulino em Tapeva no km 925 na Fernão Dias, à todos os colegas motoristas de caminhão e carreta principalmente. Nós dormimos nos posto e os bandidos roubaram meu módulo e de outro caminhão. Não parem nesse posto, estão roubando mesmo. Estou deixando claro pra vocês, fomos roubados nesse posto hoje de madrugada", relatou a vítima. Veja abaixo.

