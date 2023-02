Um idoso, de 83 anos, foi vítima de estelionato e teve um prejuízo de R$6.500 na manhã desta terça (31) na área central de São João del-Rei.

Segundo informações da Polícia Militar, o senhor, morador do Bairro Bela Vista, possuía uma conta poupança em uma agência bancária e foi ao local realizar um saque, mas no momento o sistema estava inoperante. Quando saiu da agência, ele foi abordado por um homem, que se identificou como funcionário, inclusive, portando um crachá com identificação da instituição.



O suposto funcionário então se ofereceu para limpar seu cartão, devolvendo após alguns instantes.

O senhor retornou ao Banco, posteriormente, para verificar se o sistema já estava operando, sendo que, ao inserir o cartão no caixa eletrônico, observou que estava escrito na tela um nome diferente do seu e constatou que havia sido trocado por aquele indivíduo.



Ao verificar sua conta, a vítima percebeu uma transferência no valor de R$5mil e um saque no valor de R$1.500.







Tags:

Estelionato