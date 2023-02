Dois homens, de 26 e 43 anos, foragidos da justiça, foram presos na noite desta terça (31) em São Tiago e Resende Costa.

SÃO TIAGO



Segundo informações da Polícia Militar, durante um patrulhamento no bairro Onu, policiais se depararam, com o homem, de 26 anos, correndo pela rua e apresentando alterações no comportamento, razão pela qual os militares realizaram a abordagem.

Diante da situação suspeita, a PM realizou uma consulta no sistema e constatou que havia um mandado de prisão em aberto no nome do suspeito.

Ele foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil.



RESENDE COSTA



De acordo com a Polícia Militar, durante um patrulhamento no bairro Tijuco, os policiais visualizaram o homem, de 43 anos, já conhecido do meio e sabiam que o suspeito estava foragido.

Quando a equipe se aproximou para realizar a abordagem, o suspeito tentou fugir, sendo capturado.



Ao ser realizada consulta no sistema pelos policias, foi confirmado que o homem possuía um mandado de prisão em aberto.



Ele foi preso e conduzido até a Delegacia de Polícia Civil.

Tags:

apreensão | Armas | Foragido da justiça | Polícia