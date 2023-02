Três autores de furtos de cabos elétricos e cabeamento telefônico que agia no Bairro São Cristóvão em Leopoldina foram presos na madrugada desta quarta-feira (1º), por volta da 1h30, pela equipe do Tático Móvel da Polícia Militar do Sexagésimo Oitavo Batalhão de Leopoldina.

A quadrilha foi abordada e assumiu a ação delituosa e ainda informaram que têm um comprador para os materiais em Cataguases. Eles foram presos em flagrante enquanto transportavam os fios em um veículo sem os bancos traseiros. A equipe policial foi até Cataguases, onde localizou a pessoa que estava comprando os Fios da quadrilha, a qual foi presa por receptação. Foi encontrado em Cataguases o depósito em que estavam sendo guardados diversas ferramentas e materiais que serão averiguados pela perícia.



FOTO: Divulgação Polícia Militar - Uma pessoa foi presa por receptação de materiais elétricos em Cataguases

