Um homem, de 39 anos, foi preso por tráfico de drogas, na manhã desta quinta (02) no bairro Águas Gerais em São João del-Rei.

Segundo informações da Polícia Militar, os militares receberam uma denúncia anônima de que homem, já conhecido do meio policial pela prática de comercialização de entorpecentes, estaria traficando no bairro.

Após a denúncia os policiais iniciaram uma opera

ção Anti Drogas e conseguiram abordar o suspeito com dois homens, que não foram identificados.

Durante a busca pessoal, foi localizado com o suspeito uma pochete contendo R$ 960, um caderno pequeno com diversas anotações de nomes de indivíduos conhecidos por envolvimento com o tráfico, um celular, um canivete, uma faca pequena e uma caneta de quatro cores.



Com um dos indivíduos que estavam com ele, foi encontrado uma tesoura e uma carteira com R$151 dentro.

Dentro de uma mochila, os policias localizaram sete barras, uma porção e um pedaço de maconha, uma balança e um carregador de rádio comunicador.



O suspeito foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia, juntamente com todo o material localizado pelos militares.

FOTO: PMMG - Homem é preso por tráfico de drogas em São João del-Rei

