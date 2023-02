O Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) concluiu a implantação e pavimentação de 1,9 quilômetros e a restauração dos 4,5 quilômetros do Contorno de Cataguases, na Zona da Mata, com a finalização das obras de drenagem e instalação da sinalização horizontal e vertical na via.

O trecho está sendo preparado para o plantio de forração com hidrossemeadura, trabalho de revegetação do solo para a restauração ambiental, por meio da implantação de jatos contendo água, fertilizantes e sementes. Após o plantio, a vegetação adere à terra, evitando deslizamentos.

No total, são 6,4 quilômetros de pistas implantadas e restauradas, com investimento de R$ 15 milhões, por meio do Provias, maior programa de obras rodoviárias da última década em Minas.

O Contorno será a principal via de acesso ao novo terminal rodoviário do município e uma importante conexão com a rodovia CMG-120, trazendo melhores condições de trafegabilidade, segurança para veículos e pedestres, além desafogar o trânsito dentro de Cataguases.

“Estamos entregando mais uma obra que fará diferença na vida de muitas pessoas.Tirar o fluxo de veículos de dentro do município de Cataguases vai melhor a vida dos moradores e facilitar o transporte bens e produtos produzidos pelas empresas já existentes, e as que com certeza ainda virão, acompanhando o novo contorno”, avalia o diretor-geral do DER-MG, Rodrigo Tavares.

Provias

Lançado em 4 de abril pelo Governo de Minas, o Provias contará com R$ 2 bilhões que serão investidos em mais de cem intervenções em rodovias de todas as regiões do estado.

Até o momento, 18 obras já foram concluídas, 47 estão em andamento, 12 estão prestes a iniciar e 26 em fase de elaboração de projeto e licitação.

As intervenções visam atender, nesta primeira fase, as rodovias em situação mais crítica na malha rodoviária mineira. Ao todo, serão mais de 1.700 quilômetros de rodovias restauradas e mais de 800 pavimentados.

Os recursos para as obras foram obtidos a partir do Acordo Judicial firmado em decorrência do rompimento da barragem de Brumadinho, do Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC) firmado entre o Governo de Minas e a Fundação Renova, além de convênios e emendas parlamentares estaduais e federais, parcerias com empresas e convênios com prefeituras.