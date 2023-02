Um adolescente, de 16 anos, e um jovem, de 19 anos, foram agredidos por vários indivíduos na saída de uma festa na madrugada deste sábado (04) em São João del-Rei. Os dois conseguiram fugir dos agressores, mas quando chegaram no bairro em que moram o jovem acabou sendo atingido por um tiro de raspão.

Segundo informações da Polícia Militar, as vítimas estavam em um baile no bairro Matosinho e de acordo com relatos, ao final da festa foram agredidas sem motivo aparente.

Os dois conseguiram se desvencilhar das agressões e saíram correndo em direção ao bairro Caieiras, onde moram. Em determinado momento, dois homens em uma moto abordaram as vítimas. O carona desembarcou da motocicleta e armado, com um revólver cromado calibre 22, começou a ameaçar o adolescente. O jovem, que segurava um capacete de moto bateu com o objeto contra o suspeito que acabou atirando nele. O tiro pegou de raspão na região do abdômen, causando uma lesão superficial.

O suspeito de efetuar o disparo foi identificado como sendo um jovem de 21 anos, ele ainda não foi localizado. A PM segue no rastreamento.



