Um homem de 34 anos foi alvo de um mandado de busca e apreensão cumprido pela Polícia Militar na sexta-feira (3), no Bairro Napoleão, município de Barroso. De acordo com a Polícia, o intuito era buscar uma arma, que teria sido usada pelo suspeito para intimidar e ameaçar a ex-companheira.

Em dezembro do ano passado, a mulher registrou denúncia na Delegacia, por conta de um desentendimento com o ex, em função do não pagamento da pensão alimentícia. Segundo a mulher, além de ofendê-la com palavrões, o homem teria enviado a foto de uma pessoa armada dentro de um carro, logo após afirmar que a mataria.



Durante as buscas, o suspeito contou à equipe da Polícia Civil que retirou a fotografia da internet e

enviou à vítima para intimidá-la, o que foi confirmado pelos policiais civis quando pediram ao

indivíduo para mostrar a pesquisa feita em seu celular. O delegado que coordena as investigações, Roberto Fernando Nóbrega Filho, reforçou que ações como essas são importantes porque a dúvida pode se tornar uma questão de vida ou morte. Ele também afirmou que a medida visa a desencorajar crimes dessa natureza.



Como ficou comprovado que a arma em questão não existia, as investigações foram encerradas

com o indiciamento do suspeito pelo crime de ameaça e injúria.