Dois jovens de 19 anos estão sendo investigados por suspeita de crime contra liberdade sexual e divulgação de imagens pornográficas envolvendo menor de idade, na cidade de Barroso. De acordo com a Polícia Civil, foram cumpridos mandados de busca e apreensão no bairro Jardim Europa contra os possíveis autores, que em dezembro de 2022, teriam teriam mantido relações sexuais não consensuais com a vítima, conforme denunciado por ela e, registrado o ato por meio de vídeo e fotos com aparelho celular dos envolvidos. Os dois jovens teriam divulgado o conteúdo das imagens para outras pessoas.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, os investigados foram encontrados dentro de suas casas. Nada de ilícito foi encontrado, porém, foram apreendidos dois celulares. Os rapazes foram levados à Delegacia de Polícia Civil da cidade, onde prestaram esclarecimentos e foram liberados. A Polícia Civil segue investigando o caso.





