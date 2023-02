Nesta segunda-feira (06) fortes chuvas atingiram o município de Alfredo Vasconcelos e causaram transtornos aos moradores da cidade. Felizmente não houve feridos. O Jardim de Infância Irineu Bianchetti foi duramente atingido por um alagamento.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, várias equipes foram mobilizadas. O primeiro chamado foi para um muro que desabou sobre uma residência e deixou uma família desalojada na Rua Santo Antônio, bairro Violetti.

A estrutura do muro foi comprometida por falhas na drenagem da água pluvial, que ficou retida e sobrecarregou a construção, que acabou ruindo durante as chuvas e atingiu gravemente as paredes e vigas de uma residência vizinha que precisou ser interditada.

Em outro caso, na Estrada Machadinho, bairro Botafogo, outro muro de grandes dimensões foi gravemente atingido por uma enxurrada que erodiu sua base, não chegando a colapsar, mas a ameaçar a residência ao lado, que também precisou ser evacuada e interditada pelo Corpo de Bombeiros Militar.

Assim como no caso anterior, houve também 3 desalojados que foram realocados nas casas de familiares.

O alagamento do Jardim de Infância Irineu Bianchetti, na região central da cidade, decorrente de forte enxurrada que alagou todas as dependências da escola, trazendo grandes prejuízos materiais para a comunidade escolar, sendo os móveis, a parte de equipamentos de informática, eletrônicos e biblioteca, os setores mais atingidos.

Em todos os casos não houve vítimas ou pessoas feridas, mas sim danos materiais e prejuízos para o calendário escolar da cidade.

O município através da através da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil disponibilizou moradias sociais para as famílias atingidas pela chuva.



FOTO: CBMMG - Chuva danifica residência em Alfredo Vasconcelos

