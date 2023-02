Um homem, de 29 anos, sofreu uma fratura exposta após a bicicleta em que estava perder o freio em um morro íngreme e bater na parede de uma residência na manhã desta segunda (06) no bairro das Fábricas em São João del-Rei.



Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu próximo ao Batalhão da Polícia Militar. Ao chegarem no local, os militares se deparam com o homem caído na calçada, consciente e orientado e com ferimentos no rosto e braço.

O Sargento Brighenti, chefe da equipe que atendeu a ocorrência, explicou como estava a vítima.

"Quando chegamos, percebemos uma grande quantidade de sangue no chão. Nossa primeira preocupação seria que esse sangramento pudesse vir das lesões no crânio. Após análise, constatamos que o rapaz sofreu apenas algumas escoriações na face e que o sangue no local era proveniente de uma fratura exposta no punho direito".

Ainda de acordo com o Sargento, no momento da chegada da equipe, alguns policiais militares prestavam socorro à vítima.

Os Bombeiros o imobilizaram e encaminharam para o Hospital Nossa Senhora das Mercês.

