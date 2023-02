Um homem, de 36 anos, é suspeito de matar um amigo de infância, também de 36 anos, após uma briga em uma casa de show na madrugada desta segunda (06) no bairro Santa Luzia em Barbacena.

Segundo informações da Polícia Militar, os militares foram acionados após tiros serem disparados em uma casa noturna, localizada às margens da BR-040. No local, os policiais foram informados pelos seguranças que aconteceu uma briga envolvendo algumas pessoas, entre elas o suspeito, já conhecido do meio policial, e a vítima. As partes envolvidas na confusão foram colocadas para fora da casa de show.

Ainda, de acordo com relato dos seguranças para os militares, minutos depois de ser expulso do local o suspeito retornou, dirigindo um golf branco, e efetuou vários disparos do lado de fora do estabelecimento. No local, um segurança encontrou uma cápsula deflagrada calibre 9 milímetros.



Pouco tempo depois, os militares receberam a informação, via rádio, que tiros teriam sidos disparados no bairro Santa Luzia e um homem estaria caído no chão. No local a PM se deparou com a vítima morta.



A equipe PM foi na residência, também no bairro Santa Luzia do suspeito que atirou frente à casa noturna e, após autorização, realizaram buscas sendo encontrados e apreendidos uma camisa masculina suja de sangue, 20 munições intactas de calibre 9 milímetros, um carregador de pistola do mesmo calibre e uma

maleta para pistola 9 milímetros. Na garagem, foi localizado o veículo Golf branco com marcas de sangue.



Ao ser questionado pela PM, o suspeito relatou que estava na casa de show, acompanhado de sua namorada e outros amigos e que a vítima também estava no local. Ele relatou que uma briga começou envolvendo o amigo e outras pessoas, mas não soube dizer quem seriam essas pessoas. Ele disse

ainda que durante o atrito, foi atingido por algum objeto, talvez uma garrafa, sofrendo um pequeno corte em um dedo da mão esquerda, o que causou um sangramento que sujou bastante a camisa que

usava e foi embora do local.



O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão.

