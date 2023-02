Uma moto produto de furto foi apreendida pela Polícia Militar (PM) na segunda-feira (6). O veículo estava na Avenida Telésforo Cândido de Resende, onde foi identificado pela equipe da PM. O condutor do veículo tinha 20 anos foi preso e levado para a Delegacia. A motocicleta foi apreendida e removida. De acordo com a PM, é importante frisar que a rapidez no acionamento da Polícia Militar aumenta a

possibilidade de recuperação de um veículo furtado. Além disso, orienta que uma boa maneira de evitar furtos ou arrombamentos de veículos é equipá-los com dispositivos que dificultem essa ação, como por

exemplo, travas elétricas e bloqueadores. Os rastreadores ainda são uma excelente opção.