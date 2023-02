Por meio e uma denúncia, a Polícia Militar cercou e prendeu um homem de 20 anos e apreendeu uma motocicleta utilizados para a realização de tráfico de drogas no Centro de Bias Fortes, na tarde dessa terça-feira (7). A equipe da PM realizou um bloqueio e conseguiu parar o veículo. Na revista com o condutor , foram encontrados um tablete de cocaína, saquinhos de chup- chup utilizados para o embalar os entorpecentes e R$430. Havia também um carona no veículo, mas nada foi encontrado com ele. O motociclista foi detido em flagrante e conduzido para a Delegacia.



