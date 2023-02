Por meio de denúncia, a Polícia Militar prendeu dois jovens de 20 anos e 18 anos e um adolescente de 15 anos durante uma operação no centro do município de Alfredo Vasconcelos nessa terça-feira (7). De acordo com o registro, o trio atuaria no tráfico de entorpecentes. Ao revistar os três, foram encontrados e apreendidos três cigarros e uma bucha de maconha, além dos celulares em posse dos jovens, que foram encaminhados para a Delegacia.





